В Волгограде водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

Происшествия 31.03.2021 10:53
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31.03.2021 10:53
Полицейские разыскивают водителя, который накануне днем сбил ребенка на пешеходном переходе в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло напротив дома №15А по улице Иркутской. Неустановленный водитель совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Ребенка госпитализировали.
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