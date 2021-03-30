Расследования 30.03.2021 12:05
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30.03.2021 12:05
Урюпинской межрайонной прокуратурой направлено в суд уголовное дело о незаконном вылове рыбы с применением электротока. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 1 июля прошлого года в ночное время двое обвиняемых, находясь на берегу реки Хопер в 2 км северо-западнее от хутора Петровский Урюпинского района, следовали вниз по течению на надувной лодке.
При помощи подключенного к аккумуляторной батарее электролова они пускали в воду ток и вылавливали рыбу. Сообщник на автомобиле ожидал их в 4 км западнее от хутора Петровский в районе Бесплемяновской переправы.
Обвиняемые встретились на берегу, погрузили добычу и орудия лова в автомобиль соучастника, после чего были задержаны сотрудниками Цимлянского отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства и УФСБ России по Волгоградской области.
Ущерб водным биологическим ресурсам составил порядка 80 тысяч рублей.
Дознание по уголовному делу проводилось ОД МО МВД России «Урюпинский». Санкция ч.3 ст.256 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
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