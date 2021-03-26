Борьба с коррупцией

Главный судебный пристав Волгоградской области останется в СИЗО

Борьба с коррупцией 26.03.2021 11:47
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26.03.2021 11:47


Руководителю УФСПП по Волгоградской области Владимиру Евстигнееву не удалось выйти на свободу. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, облсуд оставил в силе постановление Центрального районного суда Волгограда о продлении меры пресечения Владимиру Евстигнееву в виде заключения под стражу до 11 мая 2021 года. Напомним, Владимир Евстигнеев после возбуждения уголовного дела сначала находился под домашним арестом. Однако из-за того, что он в нарушение запрета вел телефонные переговоры, мера пресечения в отношении него была изменена на более суровую. 
Евстигнеева обвиняют в получении через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг. Главный пристав региона, по версии следствия, провернул аферу с покупкой элитной иномарки, выставленной на торги за долги прежнего владельца. Посредником в реализации преступной схемы, как полагают следователи, выступал руководитель территориального управления Росимущества Юрий Ефимов, в отношении которого также возбуждено уголовное дело. Юрий Ефимов находится под домашним арестом. 

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