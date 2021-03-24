В Волгограде группу детсада отправили на карантин по норовирусу





В Волгограде группу детского сада №372, в которой на днях заболели воспитанники, отправили на карантин. Как стало известно ИА «Высота 102», такое решение накануне приняло управление Роспотребнадзора по региону. Ограничительные мероприятия введены по норовирусной инфекции в группе №3 дошкольного учреждения. У ряда малышей, а также их воспитателей, по итогам лабораторных исследований выявлено данное заболевание. В целях пресечения дальнейшего распространения вируса детей накануне отправили по домам на срок до семи дней.

Напомним, что симптомы схожие с проявлением вирусной инфекции проявились 19 марта у восьми человек из детского сада №372 Тракторозаводского района. При этом всего в этот день в учреждении присутствовало 142 ребенка. В понедельник, 22 марта, семеро малышей, состояние которых улучшилось, пришли в сад. А 23 марта Роспотребнадзор постановил отправить дошколят на карантин.



