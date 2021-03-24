Здравоохранение

В Волгограде группу детсада отправили на карантин по норовирусу

Здравоохранение 24.03.2021 18:38
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24.03.2021 18:38


В Волгограде группу детского сада №372, в которой на днях заболели воспитанники, отправили на карантин. Как стало известно ИА «Высота 102», такое решение накануне приняло управление Роспотребнадзора по региону.  Ограничительные мероприятия введены по норовирусной инфекции в группе №3 дошкольного учреждения. У ряда малышей, а также их воспитателей, по итогам лабораторных исследований выявлено данное заболевание. В целях пресечения дальнейшего распространения вируса детей накануне отправили по домам на срок до семи дней.
Напомним, что симптомы схожие с проявлением вирусной инфекции проявились 19 марта у восьми человек из детского сада №372 Тракторозаводского района. При этом всего в этот день в учреждении присутствовало 142 ребенка.  В понедельник, 22 марта, семеро малышей, состояние которых улучшилось, пришли в сад. А 23 марта Роспотребнадзор постановил отправить дошколят на карантин.

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