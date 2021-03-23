Коронакризис повысил спрос клиентов банка «Открытие» на регулярные накопления и инвестиционные страховые продукты
Экономика 23.03.2021 19:39
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23.03.2021 19:39
В 2020 году клиенты «Росгосстрах Жизнь» (входит в финансовую группу «Открытие») стали чаще покупать полисы страхования жизни с регулярными взносами. Это касается как накопительного страхования жизни (НСЖ), так и инвестиционного с регулярными взносами (ИСЖ «Страйк»).
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба доля регулярных продуктов в общих страховых сборах «Росгосстрах Жизнь» в 2020 году выросла на 10,4% и достигла 19% в общем портфеле. Общие сборы компании составили в прошлом году 19,9 млрд рублей, и 3,7 млрд рублей из них – это продукты с регулярными взносами. ИСЖ «Страйк» собрал столько же премий, сколько НСЖ по итогам года.
В среднем НСЖ или ИСЖ с регулярными взносами «Страйк» в 2020 году были уже у каждого третьего клиента «Росгосстрах Жизнь», который покупал продукты страхования жизни в банке «Открытие».
«В прошлом году мы сделали акцент на продуктах с регулярными взносами, поскольку увидели высокий потенциальный спрос. По итогам 2020 года ИСЖ с регулярными взносами стали покупать так же часто, как классические полисы НСЖ. Во-первых, в 2020 году на рынок на фоне пандемии и падения ставок по вкладам вышло много людей, которые хотят инвестировать, но в силу осторожности и отсутствия опыта не готовы сразу и надолго расставаться со значительной суммой денег. При этом они хотят инвестировать регулярно. Во-вторых, у многих клиентов в прошлом году изменился подход к формированию накоплений: клиенты решили копить понемногу, но постоянно, и НСЖ как инструмент в этом случае подходит очень хорошо», -- говорит директор блока маркет-менеджмент, член правления СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.
При этом пролонгация договоров НСЖ достигает более чем 80%, поскольку по большей части таких договоров не предусмотрено никаких очередных взносов.
«Росгосстрах Жизнь» входит в финансовую группу «Открытие», значительная доля продуктов страхования жизни продается через офисы банка «Открытие».
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