Волжанин под видом путаны выманил у мужчины свыше 100 тысяч рублей

Расследования 22.03.2021 16:10
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22.03.2021 16:10
Предприимчивый волжанин выманил у мужчины 112 тысяч рублей, представившись девушкой легкого поведения. Об этом ИА «Высота 102» сообщила руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская. 20-летнего парня приговорили к полутора годам колонии-поселения за мошенничество.
В марте прошлого года 20-летний Иван создал анкету от имени девушки на интернет-сайте интимных услуг. Ответив на звонок одного из потенциальных клиентов, подсудимый, меняя голос, представляясь то женщиной, то мужчиной-администратором, предложил собеседнику внести аванс в размере 3 000 рублей, а также оплатить апартаменты стоимостью 4 000 рублей и некий страховой взнос в сумме 10 тысяч рублей. В итоге за 1,5 часа телефонного разговора на счет мошенника поступило 112 тысяч рублей. Обещанного интима клиент, разумеется, так и не получил.
В ходе судебного разбирательства Иван полностью признал свою вину. После освобождения из мест лишения свободы суд обязал его полностью возместить материальный ущерб потерпевшему. Приговор вступил в законную силу.
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