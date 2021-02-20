Федеральные новости 20.02.2021 11:03
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20.02.2021 11:03
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре вынес решение об изменении территориальной подсудности по уголовному делу в отношении Юлии Добрыниной, экс-председателя Дзержинского районного суда Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в суде, рассмотрение этого громкого уголовного дела поручено Ленинскому районному суду Астрахани.
Напомним, что ранее уголовное дело в отношении Добрыниной отказались рассматривать в Дзержинском районном суде Волгограда. Судья заявила о самоотводе на основании того, что Юлия Добрынина была ранее ее руководителем. В результате дело с поступившим ходатайством заместителя Генпрокурора РФ об изменении подсудности перенаправили в Волгоградский областной суд, где было принято решение направить уголовное дело в Краснодар для решения вопроса о его подсудности.
Добрынина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество). О задержании сотрудниками ФСБ РФ председателя Дзержинского райсуда стало известно в августе прошлого года. Это произошло в ресторане "Фасоль" на улице Чуйкова в Волгограде - в момент получения Добрыниной 2,5 млн рублей от жены подследственного бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Источники в силовых структурах предполагали, что судья рассчитывала получить 20 млн рублей за свое содействие в освобождении коммерсанта из СИЗО "Лефортово" через влиятельных знакомых в профессиональном сообществе.
В силовых ведомствах также не исключают, что Добрынина могла обещать Зубковой помочь и в решении вопроса сохранения усадьбы "Сосновый бор". В Дзержинском райсуде на тот момент находилось дело о сносе объекта, принадлежащего опальному предпринимателю.
"При этом обвиняемая не намеревалась и не имела возможности совершить указанные действия. При передаче денежных средств женщина задержана сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в Генпрокуратуре.
В ноябре Басманный суд Москвы отправил Добрынину под домашний арест. 30 октября Квалификационная коллегия Волгоградского областного суда досрочно прекратила полномочия Добрыниной, в отношении которой разрешено было открыть уголовное дело о попытке мошенничества.
Срок домашнего ареста обвиняемой продлен до 28 марта 2021 года с сохранением ранее наложенных запретов и ограничений.
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