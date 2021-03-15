



Один человек, по предварительным данным, пострадал в Волгограде в перевернувшейся в ДТП легковушке. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщение об аварии в Тракторозаводском районе города поступило в полицию около 16:00. На данный момент известно, что 30-летний водитель "Рено Логан", двигаясь по улице Атласова, на пересечении с улицей Салтыкова - Щедрина не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной "ВАЗ-2107".





От столкновения "семерка", которой управлял 49-летний мужчина, опрокинулась на крышу. Медицинская помощь понадобилась 30-летнему пассажиру "ВАЗа".

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, наряды городской ГИБДД.



