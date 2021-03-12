Политика

В Волгоградской области праймериз «ЕР» может выйти за рамки онлайн-формата

Политика 12.03.2021 12:44
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12.03.2021 12:44


В Волгоградской области «Единая Россия» определилась с датой создания оргкомитета по проведению праймериз. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в региональном политсовете партии,  старт приема заявок на участие в предварительном голосовании будет дан в понедельник, 15 марта. 
Нерешенным пока остается вопрос о форме проведения процедуры. Руководство партии, напомним, недавно заявило,  что голосование состоится в онлайн-режиме с 24 по 30 мая. При этом возможен и офлайн, для которого выделят отдельный день – 30 мая. Выбрать оптимальный для себя вариант регионы могут до 26 марта. Свои предложения они отправят в федеральный оргкомитет, который примет окончательное решение.
В Волгоградской области единороссы, как стало известно информагентству, склоняются к смешанному формату, который совместит в себе и заочное, и очное голосование. Местные партийцы упирают на то, что по более привычному для избирателей пути хотят идти большинство других регионов. 
Отметим, что виртуальное голосование подразумевает авторизацию выборщиков на сайте госуслуг. 30 мая для голосующих могут открыть обычные участки с урнами.
Выборы депутатов Государственной думы пройдут 19 сентября.

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