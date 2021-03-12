Политика 12.03.2021 12:44
0
12.03.2021 12:44
В Волгоградской области «Единая Россия» определилась с датой создания оргкомитета по проведению праймериз. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в региональном политсовете партии, старт приема заявок на участие в предварительном голосовании будет дан в понедельник, 15 марта.
Нерешенным пока остается вопрос о форме проведения процедуры. Руководство партии, напомним, недавно заявило, что голосование состоится в онлайн-режиме с 24 по 30 мая. При этом возможен и офлайн, для которого выделят отдельный день – 30 мая. Выбрать оптимальный для себя вариант регионы могут до 26 марта. Свои предложения они отправят в федеральный оргкомитет, который примет окончательное решение.
В Волгоградской области единороссы, как стало известно информагентству, склоняются к смешанному формату, который совместит в себе и заочное, и очное голосование. Местные партийцы упирают на то, что по более привычному для избирателей пути хотят идти большинство других регионов.
Отметим, что виртуальное голосование подразумевает авторизацию выборщиков на сайте госуслуг. 30 мая для голосующих могут открыть обычные участки с урнами.
Выборы депутатов Государственной думы пройдут 19 сентября.
Реклама
Первого замминистра просвещения в Волгограде увлекла тема школьного питания10.03.2021 13:52
Политика 10.03.2021 13:52
Вице-губернатор Волгоградской области Андрей Косолапов ушел в отставку07.03.2021 18:29
Политика 07.03.2021 18:29
Решат кадровый вопрос и обсудят преступность: депутаты спешат в Волгоградскую облдуму03.03.2021 08:45
Политика 03.03.2021 08:45
Волгоградские единороссы задумались о выходе кандидатов в офлайн02.03.2021 11:10
Политика 02.03.2021 11:10
Калашников не берет в партию автоматом: волгоградских патриотов и прилепинцев попросили определиться01.03.2021 15:56
Политика 01.03.2021 15:56
Губернатор Волгоградской области переведет чиновников на срочную службу26.02.2021 16:31
Политика 26.02.2021 16:31
Председатель комитета администрации Волгоградской области уступил должность блондинке26.02.2021 08:53
Политика 26.02.2021 08:53
В Волгограде ждут заместителя генпрокурора России Андрея Кикотя25.02.2021 15:29
Политика 25.02.2021 15:29
После скандала чиновник «десантировался» с кресла замглавы района в Волгограде18.02.2021 15:33
Политика 18.02.2021 15:33
Чиновников Волгоградской области обязали декларировать криптовалюту05.02.2021 13:26
Политика 05.02.2021 13:26
Члена Волгоградского избиркома отправляют на «Сириус»03.02.2021 12:38
Политика 03.02.2021 12:38
В Волгоград прибыл министр энергетики РФ Николай Шульгинов29.01.2021 11:37
Политика 29.01.2021 11:37
Депутата-пенсионера обеспечат зарплатой в Волгоградской облдуме28.01.2021 11:03
Политика 28.01.2021 11:03
«А прилепится?»: «Справедливой России» в Волгоградской области подкинули чужих партийцев27.01.2021 19:35
Политика 27.01.2021 19:35
Кадровые требования к кандидатам в Госдуму озвучил главный единоросс Волгоградской области21.01.2021 18:16
Политика 21.01.2021 18:16
Реклама