Выигрываем семейное путешествие играючи





Компания «Сады Придонья» запустила новую рекламную кампанию в поддержку детской линейки продуктов торговой марки «Сады Придонья kids» с еженедельными подарками и главным призом – поездкой в Сады Придонья, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Год назад детские соки марки «Сады Придонья» сменили старый дизайн упаковки в формате 200 мл на современный, интерактивный. Дети, сканируя QR-код, попадали в дополненную реальность различных сочных игр. В марте 2021 года активности обновились. Теперь AR-игры реализованы в концепции «Мой сад».

«Мы хотели, чтобы каждый мог ощутить атмосферу наших садов. Пробуждение и цветение деревьев в Садах Придонья, сбор урожая яблок, из которого делают сок. В игровой форме, с помощью 6 различных игр эта информация доносится детям и их родителям, продолжая концепцию «Качество из первых рук!», – говорит бренд-менеджер категории Сок компании «Сады Придонья» Ольга Соколова.

www.sady-promo.ru , где любой желающий может узнать подробности акции, зарегистрироваться и, получить возможность стать победителем. Тот, кто хотя бы раз выполнил условия акции - принимает участие в розыгрыше главного приза – поездки в Сады Придонья на семью из 4 х человек. Победители смогут своими глазами увидеть процесс сбора урожая в садах, побывать на производственных площадках. Впервые игры с дополненной реальностью усилены федеральным чековым промо. Каждую неделю будут разыграны призы – подарочные сертификаты от Спортмастер, OZON и Детский мир. Участникам предлагается приобрести 3 вкуса любых соков Сады Придонья (формат 200 мл.) и зарегистрировать чек. Для этого был разработан промосайт, где любой желающий может узнать подробности акции, зарегистрироваться и, получить возможность стать победителем. Тот, кто хотя бы раз выполнил условия акции - принимает участие в розыгрыше главного приза – поездки в Сады Придонья на семью из 4 х человек. Победители смогут своими глазами увидеть процесс сбора урожая в садах, побывать на производственных площадках.

Кроме этого, новая рекламная кампания включает поддержку на Федеральных телеканалах. Динамичный и яркий видеоролик можно увидеть на детских телеканалах: Мульт, Карусель, Дисней, Детском развлекательном.



