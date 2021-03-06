Здравоохранение

Хотели оперировать, но нашли ковид: 57-летняя волгоградка умерла в больнице

Здравоохранение 06.03.2021 14:48
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06.03.2021 14:48


Смерть семи человек от коронавирусной инфекции подтверждена в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе региона, среди погибших 57-летняя жительница Волгограда, которую доставили в больницу с подозрением на хирургическую патологию. В ходе обследования у женщины была выявлена двусторонняя пневмония и диагностирован COVID-19. Пациентку перевели в больницу №7. Спасти женщину не смогли.
Среди погибших от нового вируса еще трое жителей Волгограда – 61-летняя женщина и двое мужчин 52 и 55 лет. Также скончались от коронавируса 62-летняя жительница Михайловки, 43-летняя жительница Октябрьского района и 55-летний мужчина из Фролово.
Всего в скорбном списке на сегодняшний день 813 человек. За сутки коронавирус подтвердился у 156 человек, завершили лечение 152 пациента.

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