Экономика

На 8 марта женщинам вместо смартфонов подарят умные часы

Экономика 06.03.2021 11:45 Реклама
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06.03.2021 11:45 Реклама


Смартфоны теряют популярность в качестве подарка на 8 марта. Рост спроса на них накануне праздника оказался в два раза ниже, чем в прошлом году, отмечают аналитики «МегаФон Ритейл». Этой весной волгоградцы отдают предпочтения умным часам и браслетам, интерес к таким гаджетам вырос втрое, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.  
Самые желанные модели умных часов и фитнес-браслетов: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. Судя по цветовой гамме гаджетов, которые выбирают в подарок, сейчас в тренде зеленый, розовый и серый цвета.
Те, кто решил подарить смартфон, выбирают модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества:Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23 февраля они также пользовались популярностью. Растет спрос и на новинку Apple iPhone 12 Pro.
Если в прошлом году планшеты показывали отрицательную динамику и не пользовались спросом накануне праздников, сейчас ситуация изменилась, категория показывает заметный рост. А вот аксессуары и товары для красоты и здоровья, например, умные зубные щетки и весы, которые активно дарили 23 февраля, накануне 8 марта в число быстрорастущих категорий не попали.
Интересно, что за подарками накануне 8 марта чаще идут не в интернет-магазин, а в розничные салоны – там в предпраздничные дни все категории показывают более активный рост. В Experience Store, магазинах нового формата МегаФона, кроме умных часов, высоким спросом пользуются умные колонки и смартфоны Apple. Также покупатели активно интересуются аксессуарами и устройствами для умного дома. Самый быстрорастущий ценовой диапазон здесь – от 25 до 30 тысяч рублей.

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