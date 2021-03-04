Глава поселка в Волгоградской области дробил бюджетные закупки по цвету тротуарной плитки





Двое глав сельских поселений в Старополтавском районе привлечены к ответственности за нарушения при заключении муниципальных контрактов. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка показала, что должностные лица увлекались проведением закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Так, согласно законодательству, такая закупка может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей. Однако вопреки указанным требованиям глава Курнаевского сельского поселения в период с марта по июнь 2020 года заключил с единственным поставщиком 7 муниципальных контрактов на закупку тротуарной плитки на общую сумму 1,4 миллиона рублей. При этом единственным основанием для дробления сделок явился цвет тротуарной плитки.

В надзорном ведомстве отмечают, что заключение идентичных контрактов является искусственным дроблением единой сделки для формального соблюдения ограничений, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Указанные действия, считают в прокуратуре, фактически привели к незаконному заключению контрактов без проведения торгов, а также к ограничению доступа других хозяйствующих субъектов к возможности освоения бюджетных средств на конкурентной основе.

Аналогичные нарушения допущены главой Беляевского сельского поселения при заключении в период с марта по июнь 2020 года четырех муниципальных контрактов у единственного поставщика.

В отношении глав указанных сельских поселений возбуждены административные производства по ч. 2 ст.7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе). За допущенные нарушения чиновники привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 25 тысяч рублей каждому.

По инициативе прокуратуры ранее за аналогичные правонарушения наказание в виде штрафов понесли главы Кановского, Новоквасниковского, Салтовского, Новотихоновского сельских поселений Старопотавского района.



