Глава поселка в Волгоградской области дробил бюджетные закупки по цвету тротуарной плитки

Борьба с коррупцией 04.03.2021 16:58
0
04.03.2021 16:58
Двое глав сельских поселений в Старополтавском районе привлечены к ответственности за нарушения при заключении муниципальных контрактов. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка показала, что должностные лица увлекались проведением закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Так, согласно законодательству, такая закупка может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей. Однако вопреки указанным требованиям глава Курнаевского сельского поселения в период с марта по июнь 2020 года заключил с единственным поставщиком 7 муниципальных контрактов на закупку тротуарной плитки на общую сумму 1,4 миллиона рублей. При этом единственным основанием для дробления сделок явился цвет тротуарной плитки.
В надзорном ведомстве отмечают, что заключение идентичных контрактов является искусственным дроблением единой сделки для формального соблюдения ограничений, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Указанные действия, считают в прокуратуре, фактически привели к незаконному заключению контрактов без проведения торгов, а также к ограничению доступа других хозяйствующих субъектов к возможности освоения бюджетных средств на конкурентной основе.
Аналогичные нарушения допущены главой Беляевского сельского поселения при заключении в период с марта по июнь 2020 года четырех муниципальных контрактов у единственного поставщика.
В отношении глав указанных сельских поселений возбуждены административные производства по ч. 2 ст.7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе). За допущенные нарушения чиновники привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 25 тысяч рублей каждому.
По инициативе прокуратуры ранее за аналогичные правонарушения наказание в виде штрафов понесли главы Кановского, Новоквасниковского, Салтовского, Новотихоновского сельских поселений Старопотавского района.
Реклама
Подполковника УФСИН по Волгоградской области судят за взятки03.03.2021 17:01
Борьба с коррупцией 03.03.2021 17:01
В Волгоградской области стали чаще ловить крупных коррупционеров03.03.2021 11:35
Борьба с коррупцией 03.03.2021 11:35
Вымогали миллион: сотрудники угрозыска задержаны при получении взятки в Волгограде24.02.2021 17:35
Борьба с коррупцией 24.02.2021 17:35
Руководство исправительных колоний в Волгоградской области скрывало реальные доходы и недвижимость12.02.2021 14:19
Борьба с коррупцией 12.02.2021 14:19
В Волгограде инспектора Ростехнадзора осудили за взятку12.02.2021 10:15
Борьба с коррупцией 12.02.2021 10:15
В Волгоградской области бывший полицейский босс оказался мошенником10.02.2021 13:26
Борьба с коррупцией 10.02.2021 13:26
В Волгограде коммерсанты «почистили» бюджет нацпроекта на фиктивном обучении предпенсионеров10.02.2021 13:02
Борьба с коррупцией 10.02.2021 13:02
Скрытые доходы и жены-помощницы: депутатов Волгоградской облдумы проверили на коррупцию10.02.2021 11:56
Борьба с коррупцией 10.02.2021 11:56
В Волгограде ловца раков подозревают в даче взяток инспектору Росрыболовства09.02.2021 10:13
Борьба с коррупцией 09.02.2021 10:13
Задержан не один: появились подробности дела арестованного в Волгограде главврача детской больницы04.02.2021 12:45
Борьба с коррупцией 04.02.2021 12:45
Второй пошел: в Волгограде заказчика ликвидации свалок в Волго-Ахтубинской пойме заключили в СИЗО04.02.2021 09:46
Борьба с коррупцией 04.02.2021 09:46
Экс-директор психинтерната в Волгоградской области отрицает присвоение денег инвалидов30.01.2021 08:18
Борьба с коррупцией 30.01.2021 08:18
Силовики вскрыли коррупцию в исправительной колонии в Волгоградской области25.01.2021 13:30
Борьба с коррупцией 25.01.2021 13:30
В Волгограде бывшему следователю грозит 5 лет за "состряпанный" протокол21.01.2021 17:28
Борьба с коррупцией 21.01.2021 17:28
Строил коттедж на чужие пенсии: в Волгоградской области начался суд над бывшим директором психинтерната21.01.2021 16:42
Борьба с коррупцией 21.01.2021 16:42
Реклама