Под Волгоградом в ДТП с маршруткой тяжело пострадала женщина





Один человек пострадал в результате столкновения маршрутного такси №174 с легковушкой в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла в 15:20 в городе Краснослободске.

По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса "Ситроен" (маршрут № 174) на перекрестке улицы Кубанская и переулка Песчаный не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2107". В результате аварии женщина-водитель "семерки" была госпитализирована с тяжелыми травмами. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Информация уточняется.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области