Под Волгоградом в ДТП с маршруткой тяжело пострадала женщина

Происшествия 03.03.2021 17:24
0
03.03.2021 17:24
Один человек пострадал в результате столкновения маршрутного такси №174 с легковушкой в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла в 15:20 в городе Краснослободске.
По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса "Ситроен" (маршрут № 174) на перекрестке улицы Кубанская и переулка Песчаный не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2107". В результате аварии женщина-водитель "семерки" была госпитализирована с тяжелыми травмами. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Информация уточняется.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
Волгоградская школьница сдала мать-дебоширку в полицию за побои и укусы03.03.2021 17:37
Происшествия 03.03.2021 17:37
В Волгоградской области бывший зэк ради забавы поджег две иномарки03.03.2021 12:42
Происшествия 03.03.2021 12:42
Школьник попал под колеса «УАЗа» в Волгоградской области03.03.2021 10:15
Происшествия 03.03.2021 10:15
Есть пострадавшие: под Волгоградом «Mercedes» лоб в лоб столкнулся с «Москвичом»02.03.2021 16:03
Происшествия 02.03.2021 16:03
Бизнес на 14 миллионов: партию нелегального пива изъяли в Волгограде (ВИДЕО)02.03.2021 10:00
Происшествия 02.03.2021 10:00
В Волжском на полыхавшем огнем дачном участке пострадала женщина02.03.2021 09:11
Происшествия 02.03.2021 09:11
СК разбирается в причинах побега из дома троих детей в Волгограде01.03.2021 11:33
Происшествия 01.03.2021 11:33
Три человека заживо сгорели в частном доме в Волгоградской области01.03.2021 10:45
Происшествия 01.03.2021 10:45
В Волгоградской области машина упала с обрыва, один человек погиб01.03.2021 10:09
Происшествия 01.03.2021 10:09
Из объятой дымом девятиэтажки в Волгограде эвакуировали жильцов (ВИДЕО)28.02.2021 17:24
Происшествия 28.02.2021 17:24
«Отбивалась топором и лопатой»: в Михайловке Волгоградской области бездомные собаки устроили побоище в частном подворье28.02.2021 14:43
Происшествия 28.02.2021 14:43
Два авто слетели с трассы в Волгоградской области28.02.2021 09:49
Происшествия 28.02.2021 09:49
Под Волгоградом два крупных поселка остались без воды из-за аварии на подстанциях27.02.2021 15:15
Происшествия 27.02.2021 15:15
Лобовое ДТП чудом обошлось без жертв в Волгоградской области27.02.2021 10:24
Происшествия 27.02.2021 10:24
Четыре автомобиля сгорели в Волгоградской области27.02.2021 10:01
Происшествия 27.02.2021 10:01
Реклама