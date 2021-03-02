Всё под контролем: пройдите комплексную проверку автомобиля

Экономика 02.03.2021 14:12 Реклама
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02.03.2021 14:12 Реклама
Будьте готовы к предстоящей весне – пройдите диагностику автомобиля всего за 1999 руб.1 и почувствуйте себя еще увереннее на дорогах.
• Проверку
– электронных систем автомобиля (опрос памяти неисправностей)
– регулировки фар
– передних указателей поворотов
– передних противотуманных фары
– стоп сигналов
– передних габаритных огней
– задних указателей поворотов
– задних противотуманных огней
– огней заднего хода
– аварийной сигнализации
– состояния приводного ремня
– АКБ
– подвески
– состояния щеток передних/задних стеклоочистителей
– работы стеклоочистителя
– работы эл. двигателя стеклоомывателя
– состояния салонного фильтра
– уровня масла в двигателе
– уровня жидкости в ГУР
– уровня тормозной жидкости
– уровня охлаждающей жидкости
– системы охлаждения двигателя
• Визуальную проверку тормозной системы
• Осмотр ветрового стекла
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1 Точную стоимость для своего автомобиля уточняйте на приемке сервиса в официальном дилерском центре Volkswagen«Волга-Раст». Акция действует с 1 марта по 31 марта 2021г. Предложение не является публичной офертой и носит рекламный характер.
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