Происшествия

«Отбивалась топором и лопатой»: в Михайловке Волгоградской области бездомные собаки устроили побоище в частном подворье

Происшествия 28.02.2021 14:43
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28.02.2021 14:43


Частное подворье в городском округе Михайловка сегодня утром подверглось нападению стаи бездомных собак, которые обитают в районе железнодорожного вокзала. Как рассказала ИА «Высота 102» Татьяна Мусиенко, утром она проснулась от шума в загоне, где содержались гуси. «Думала, что надо уже кормить птицу. Захожу к ним, а там около десятка собак рвут гусей. Я пыталась отбить птиц от собак, но они едва не покусали и меня! Еле успела забежать домой, отбивалась от них топором и лопатой!», - женщина с трудом сдерживается, вспоминая страшные события сегодняшнего утра. К счастью, Татьяну собаки не покусали, а вот четыре гуся они успели загрызть.

По словам женщины, самой агрессивной была одна собака, у которой шла из пасти пена. Татьяна опасается, что животное может быть заражено бешенством. О случившемся она сообщила участковому, который составил протокол, где зафиксировал последствия собачьего набега. После вмешательства информагентства к Татьяне Мусиенко приехали ветврачи из городской станции по борьбе с болезнями животных, которые предложили утилизировать трупы погибшей птицы самостоятельно, и пообещали сообщить о произошедшем в администрацию городского округа, заверив, что чиновники займутся решением вопроса с бездомными собаками. 

Между тем, подобное происходит уже не первый раз. В августе прошлого года, по словам Татьяны Мусиенко, такая же свора бродячих собак после набега на ее двор на улице Циолковского, 5 погрызла сто голов птицы. «Ущерб был 100 тысяч рублей. Я написала заявление в администрацию Михайловки, но мне ответили, что я сама должна отвечать за сохранность своего хозяйства. А какие меры мне надо было предпринять? Собаки перемахнули через забор, высота которого почти два метра! Мне что, отстреливаться от них? Так меня еще и привлекут за это. А защитить меня, получается, никто не может». 
  

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