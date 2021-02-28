В Волгограде суд обязал 83-летнего инвалида оплатить соседям ремонт в сумме 130 тысяч рублей

Как сообщила ИА «Высота 102» Нина Павловна, 30 марта прошлого года к ней пришел слесарь с заявкой на протечку воды от жильца квартиры снизу. Работник ТСЖ не нашел видимых повреждений и ушел.
А в середине апреля женщина обнаружила влажное пятно рядом с плинтусом. Тогда хозяйка сама вызвала коммунальщика. Осмотрев протечку, он сделал вывод, что проблема в трубе теплоснабжения, идущей из сантехнической шахты. Слесарь добавил, что аналогичные жалобы поступали также из других квартир, и причина, якобы, кроется в недобросовестной работе застройщика дома, возведенного в 2007 году. Так как отопительная труба проходит под бетонной стяжкой пола, и пенсионерка не имеет к нему доступа, работник ТСЖ сам отключил отопление, а на следующий день вскрыл полы. Проблема течи была устранена. Пенсионерка уже было успокоилась, но история на этом не закончилась.
Юрист пожилой женщины в суде пытался доказать, что спрятанная в бетонном полу труба отопления является общедомовым имуществом и вины пенсионерки в том, что коммуникации прохудились, нет. Однако суд посчитал, что внутриквартирные трубы теплоснабжения в зону ответственности ТСЖ не входят, и бремя содержания данного имущества лежит на собственнике жилья.
«Я старалась помочь. Не препятствовала, когда приходили слесарь и сосед с жалобой. Вовремя обратилась в ТСЖ, когда обнаружила течь у себя на полу. Почему именно я должна отвечать за то, что не уследили застройщики? Откуда брать деньги на ущерб - я не знаю», - переживает Нина Павловна.
Защитник пенсионерки готовится к обжалованию решения суда. Апелляционная жалоба будет направлена в областной суд в ближайшее время.