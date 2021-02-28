В Волгограде суд обязал 83-летнего инвалида оплатить соседям ремонт в сумме 130 тысяч рублей

127 400 рублей – такую сумму должна выплатить страховой компании САО «РЕСО-Гарантия» 83-летний ветеран труда, инвалид третьей группы Нина Волкова. Решение Ворошиловского районного суда еще не вступило в законную силу.

Как сообщила ИА «Высота 102» Нина Павловна, 30 марта прошлого года к ней пришел слесарь с заявкой на протечку воды от жильца квартиры снизу. Работник ТСЖ не нашел видимых повреждений и ушел.

А в середине апреля женщина обнаружила влажное пятно рядом с плинтусом. Тогда хозяйка сама вызвала коммунальщика. Осмотрев протечку, он сделал вывод, что проблема в трубе теплоснабжения, идущей из сантехнической шахты. Слесарь добавил, что аналогичные жалобы поступали также из других квартир, и причина, якобы, кроется в недобросовестной работе застройщика дома, возведенного в 2007 году. Так как отопительная труба проходит под бетонной стяжкой пола, и пенсионерка не имеет к нему доступа, работник ТСЖ сам отключил отопление , а на следующий день вскрыл полы. Проблема течи была устранена. Пенсионерка уже было успокоилась, но история на этом не закончилась.

В конце августа 2020 года Нине Волковой пришло заказное письмо от страховой компании, которая потребовала возместить сумму ущерба затопленной квартиры, на стенах и потолках в которой образовались затечные пятна. Оказалось, что проживающий там мужчина-арендатор буквально за несколько месяцев до происшествия застраховал жилье. Сын Нины Павловны Александр изучил все документы и выявил некоторые несостыковки. Например, заоблачные, по его мнению, цены на стройматериалы.

«Пластиковые плинтусы из сметы по цене за погонный метр – 705 рублей 58 копеек, а цена плинтуса для полов, взятого с сайта строительного супермаркета «Леруа Мерлен» составила – 29 рублей 33 копейки, разница в цене очевидна. А розетки? Как они вообще могли попасть в этот список, если течь в квартире соседа была сверху?», - задается вопросом Александр. Также его удивило то, как молниеносно среагировали страховщики. Выплаты на ремонт затопленной квартиры были переведены в течение семи дней.

Юрист пожилой женщины в суде пытался доказать, что спрятанная в бетонном полу труба отопления является общедомовым имуществом и вины пенсионерки в том, что коммуникации прохудились, нет. Однако с уд посчитал, что внутриквартирные трубы теплоснабжения в зону ответственности ТСЖ не входят, и бремя содержания данного имущества лежит на собственнике жилья.

Нина Павловна не понимает, в чем состоит ее вина. Какие ее действия или бездействие привели к такому исходу.

«Я старалась помочь. Не препятствовала, когда приходили слесарь и сосед с жалобой. Вовремя обратилась в ТСЖ, когда обнаружила течь у себя на полу. Почему именно я должна отвечать за то, что не уследили застройщики? Откуда брать деньги на ущерб - я не знаю», - переживает Нина Павловна.

Защитник пенсионерки готовится к обжалованию решения суда. Апелляционная жалоба будет направлена в областной суд в ближайшее время.



