ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего оплачивают услуги ЖКХ

Экономика 26.02.2021 13:36 Новости компаний
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26.02.2021 13:36 Новости компаний
Количество клиентов, оплачивающих услуги ЖКХ в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн, за год выросло в 1,6 раза. Большинство пользователей предпочитают совершают коммунальные платежи в середине месяца – 15 числа.
Объем платежей через ВТБ Онлайн активно растет: за год данный показатель вырос более чем на 70% по сравнению с 2019 г. Из них количество платежей за коммунальные услуги увеличилось на 18% – до 1,35 млн, объем операций – на 37%. Наибольшее число платежей за ЖКХ клиенты совершают в будни, максимальное число операций наблюдается с 9 по 23 число, при этом самой популярной датой является 15 число каждого месяца. Чаще всего операции по оплате услуг ЖКХ совершают женщины – 55% против 45% у мужчин.
У пользователей ВТБ Онлайн появилась возможность оплатить услуги таких поставщиков, как «ПИК-Комфорт», а также основных региональных компаний в Белгородской и Тверской областях, в республиках Карелия, Башкортостан, Татарстан и других регионах России. При отсутствии нужного поставщика услуг клиенты могут оставить заявку на его добавление в приложении ВТБ Онлайн и на сайте.
«Пандемия сфокусировала нашу работу на том, чтобы предоставить клиентам как можно больше сервисов в диджитал-формате. Одной из главных целей стала задача по выводу всех основных поставщиков услуг в ВТБ Онлайн, чтобы наши клиенты могли оплачивать услуги не выходя из дома. Мы более чем в 2 раза увеличили количество поставщиков услуг, доступных в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн, сейчас их почти 20 тысяч. При этом большая часть поставщиков доступна для оплаты без комиссии», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
Оплатить услуги клиенты ВТБ могут через мобильное приложение или интернет-банк ВТБ Онлайн. В приложении нужно перейти в раздел «Платежи», в подразделе «Оплатить» выбрать нужного поставщика услуг, ввести данные для платежа и нажать кнопку «Оплатить». Также клиенты могут оплатить услуги по QR-коду. В интернет-банке в верхнем меню нужно перейти в «Платежи и переводы», в подразделе «Платежи в регионе» выбрать нужного поставщика услуг, ввести данные для платежа и нажать кнопку «Оплатить».
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