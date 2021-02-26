Происшествия

В Волгограде женщина-водитель наехала на старушку

Происшествия 26.02.2021 10:40
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26.02.2021 10:40


Пожилого пешехода в Ворошиловском районе Волгограда сбила 30-летняя женщина, управляющая автомобилем "Skoda Octavia". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером напротив дома №2 по улице Циолковского.
По предварительной информации, иномарка наехала на 82-летнюю женщину, которая перехода дорогу в неустановленном месте. Пострадавшую госпитализировали.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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