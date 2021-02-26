В Волгограде потушили пожар в палате ковидного госпиталя





В волгоградской больнице №7 потушили пожар в палате. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании в одном из корпусов перепрофилированной под ковидный госпиталь больницы на ул. Казахской в Советском районе поступило на пульт диспетчера 26 февраля в 6 часов 10 минут. Внутри помещения горели вещи на площади семи квадратных метров. Пожарные расчеты 4-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06.39 ч. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Как стало известно ИА «Высота 102», пожар мог случиться из-за тлеющего матраца, где, вероятно, курил пациент.

Ранее, напомним, в отделении областного противотуберкулезного диспансера погиб пациент, который также курил в своей кровати.



