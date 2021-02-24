



Три летальных случая от коронавирусной инфекции подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки - это рекордно низкое значение за последние месяцы.

Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на оперативный штаб региона, от COVID-19 умерли 62-летняя жительница Волгограда, 62-летняя жительница Жирновского района и 54-летняя жительница Камышина. Все они пытались лечиться самостоятельно, за медицинской помощью обратились не сразу.

Всего за время пандемии от COVID-19 скончались 747 жителей региона. За сутки выявлено 204 новых случая заболевания, а списки выздоровевших пополнились на 192 человека.



