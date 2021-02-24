Здравоохранение

Давно такого не было: смертность от коронавируса в Волгоградской области пошла на спад

Здравоохранение 24.02.2021 14:14
0
24.02.2021 14:14


Три летальных случая от коронавирусной инфекции подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки - это рекордно низкое значение за последние месяцы. 
Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на оперативный штаб региона, от COVID-19 умерли 62-летняя жительница Волгограда, 62-летняя жительница Жирновского района и 54-летняя жительница Камышина. Все они пытались лечиться самостоятельно, за медицинской помощью обратились не сразу.
Всего за время пандемии от COVID-19 скончались 747 жителей региона. За сутки выявлено 204 новых случая заболевания, а списки выздоровевших пополнились на 192 человека.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Здравоохранение
23.02.2021 18:25
Здравоохранение 23.02.2021 18:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.02.2021 13:01
Здравоохранение 22.02.2021 13:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.02.2021 18:33
Здравоохранение 21.02.2021 18:33
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.02.2021 13:31
Здравоохранение 17.02.2021 13:31
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.02.2021 08:03
Здравоохранение 17.02.2021 08:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.02.2021 13:28
Здравоохранение 16.02.2021 13:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.02.2021 14:29
Здравоохранение 14.02.2021 14:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.02.2021 13:34
Здравоохранение 13.02.2021 13:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.02.2021 15:01
Здравоохранение 12.02.2021 15:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.02.2021 12:08
Здравоохранение 12.02.2021 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
10.02.2021 13:03
Здравоохранение 10.02.2021 13:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.02.2021 17:53
Здравоохранение 09.02.2021 17:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.02.2021 13:54
Здравоохранение 09.02.2021 13:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.02.2021 14:18
Здравоохранение 08.02.2021 14:18
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.02.2021 20:17
Здравоохранение 04.02.2021 20:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:08
В Волгограде выгнавшая ребенка кондуктор автобуса осталась без работыСмотреть фотографии
15:13
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0Смотреть фотографии
14:35
Лучше ниже, да лучше: в Волгограде раскрыли образ будущей МасленицыСмотреть фотографии
14:17
ВТБ нарастил кредитный портфель по льготной программе Минсельхоза в Волгоградской области на 38%Смотреть фотографии
14:14
Давно такого не было: смертность от коронавируса в Волгоградской области пошла на спадСмотреть фотографии
14:00
"Забрал мусор и телефон": в убийстве волгоградца подозревают африканцаСмотреть фотографии
13:43
Пьяный угонщик из Волгоградской области не доехал до друзей в АстраханиСмотреть фотографии
13:25
В надругательстве над телами умерших подозревают «плохого танцора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:12
В Волгоградской области сокращается количество воспитанников ясельных группСмотреть фотографии
12:20
Вот это сервис: в МФЦ Волгограда снимут отпечатки пальцев и отсканируют сетчатку глазаСмотреть фотографии
11:23
ВгАЗ проводит вакцинацию своих работников от Covid 19Смотреть фотографии
10:57
Молоковоз снес переднюю часть легковушке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Экологи крупнейших промпредприятий региона обсудили перспективы создания единой системы мониторинга окружающей средыСмотреть фотографии
10:26
Автопогрузчик с мусором перевернулся под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде станцевавшего на Мамаевом кургане тиктокера задержали полицейские (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:42
Народный дозор-2020: голосуем за отважных жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:37
«Хоронили и будем хоронить»: на деревенском кладбище под Волгоградом разгорелась войнаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
В Волгограде обгорел павильон «Шаурма»Смотреть фотографииCмотреть видео
07:54
Рельсы лопнули от мороза: в Волгограде Жилгородок утром остался без трамваевСмотреть фотографии
20:13
Подарочек от автоледи: в Волгограде ДТП с пятью машинами преградило путь военной техникеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:25
Вирус молниеносно убил двух 40-летних мужчин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:40
Дикий холод и температурные качели: в Волгоградской области ожидаются морозы до минус 34Смотреть фотографии
14:27
Волгоградских водителей одарили шариками в День защитника ОтечестваСмотреть фотографии
13:33
«Телефоны сообщили сами»: мусорный регоператор объяснил настойчивые звонки волгоградцамСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
Морозостойкие волгоградцы вышли на митинг против всегоСмотреть фотографии
12:11
На Мамаевом кургане в Волгограде прозвучали выстрелыСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области иномарка влетела в столб: двое в больницеСмотреть фотографии
10:38
Смерть на трассе: под Волгоградом столкнулись две легковушки и грузовикСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде почтили память защитников ОтечестваСмотреть фотографии
10:15
Волгоградский писатель раскрывает «белые пятна» Сталинградской битвы и Второй мировой войныСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 