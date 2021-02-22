Происшествия

Тело утопленника без головы обнаружено в Волгограде

Происшествия 22.02.2021 14:33
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22.02.2021 14:33


Следователи проводят проверку по факту обнаружения в реке Мечетка в Волгограде тела неизвестного мужчины. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, тело мужчины 21 февраля в реке недалеко от жилого массива улицы Кристальной нашел рыбак. О случившемся он незамедлительно сообщил в правоохранительные органы. 
Из толщи льда погибший был извлечен сотрудниками спасательной службы, его тело уже направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Специалистам предстоит установить причину и давность наступления смерти. По предварительным данным, криминальный характер данное происшествие не носит. Тело подверглось гнилостным изменениям и объеданию животными - именно этим объясняется отсутствие конечностей и головы мужчины.
По данному факту следственным отделом по Тракторозаводскому району Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка. Устанавливается личность погибшего.

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