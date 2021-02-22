



Женщина-пешеход, которая по правилам переходила дорогу в Советском районе Волгограда, пострадала в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером напротив дома №12а по улице Автомобилистов. По предварительной информации, 33-летний водитель грузовика «Фредлайнер» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», который двигался впереди.

От удара легковушку отбросило на пешеходный переход, где произошел наезд на 48-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали.



