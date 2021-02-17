Под Волгоградом 93-летняя «сердечница» умерла от коронавируса

Здравоохранение 17.02.2021 13:31
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17.02.2021 13:31
Шесть человек скончались от коронавируса за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе, самому старшему пациенту было 93 года. Женщина-долгожительница проживала в Волжском. За медицинской помощью обратилась через четыре дня после проявления первых признаков заболевания. Ее госпитализировали в ГБУЗ "ГБ №2", где диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Однако спасти пенсионерку не смогли, она скончалась. У женщины было хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.
От коронавируса также умерли 74-летний житель Волгограда, 57-летняя жительница Волжского, 78-летняя женщина из Михайловки, 44-летняя жительница Новониколаевского района и 60-летний мужчина из Фроловского района.
От COVID-19 в Волгоградской области всего скончались 707 человек. За минувшие сутки этот диагноз подтвердился у 209 жителей региона, 204 человека закрыли больничные листы.
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