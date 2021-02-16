В Волгограде горит Качинский рынок

Происшествия 16.02.2021 14:03
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16.02.2021 14:03
В настоящее время в Дзержинском районе тушат Качинский рынок. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, горят торговые ряды. Информация о происшествии уточняется. Клубы черного дыма видны даже в других районах Волгограда.
Как пояснили ИА "Высота 102" в мэрии, в администрации Дзержинского района Волгограда совместно с прокуратурой создан оперативный штаб, который взаимодействует с собственником торгового объекта. В ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что сначала 4 экипажа ДПС перекрыли движение по ул. Качинцев от ул. Московской до проспекта Жукова. Затем на место происшествия были направлены дополнительные экипажи ДПС. Инспекторы регулируют дорожное движение и обеспечивают безопасность.
На месте происшествия был замечен первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин.
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