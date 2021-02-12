В центре Волгограда накрыли массажный салон с проститутками





Полицейские выявили в центре Волгограда массажный салон, где оказывали услуги интимного характера. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, задержаны две женщины 34 и 37 лет.

Установлено, что 34-летняя волгоградка организовала в одном из массажных салонов, расположенных в Центральном районе, бордель. Для оказания интимных услуг клиентам она привлекла четырех женщин. В момент визита полицейских в салоне-борделе находилась 37-летняя сотрудница, в отношении которой возбуждено административное производство по ст. 6.11 КоАП РФ (Занятие проституцией).

В отношении хозяйки борделя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Подозреваемая в содеянном созналась.