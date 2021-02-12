Происшествия

В центре Волгограда накрыли массажный салон с проститутками

Происшествия 12.02.2021 13:02
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12.02.2021 13:02


Полицейские выявили в центре Волгограда массажный салон, где оказывали услуги интимного характера. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, задержаны две женщины 34 и 37 лет. 
Установлено, что 34-летняя волгоградка организовала в одном из массажных салонов, расположенных в Центральном районе, бордель.  Для оказания интимных услуг клиентам она привлекла четырех женщин. В момент визита полицейских в салоне-борделе находилась 37-летняя сотрудница, в отношении которой возбуждено административное производство по ст. 6.11 КоАП РФ (Занятие проституцией). 
В отношении хозяйки борделя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Подозреваемая в содеянном созналась. 
Фото: DesignPicsInc / depositphotos

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