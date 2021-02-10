В Волгоградской области бывший полицейский босс оказался мошенником

Борьба с коррупцией 10.02.2021 13:26
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10.02.2021 13:26
Полтора года колонии общего режима получил экс-заместитель начальника линейного отделения полиции на станции Сарепта. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, Городищенский райсуд признал Андрея Коноваленко виновным в мошенничестве на сумму 300 тысяч рублей.
39-летний Коноваленко, будучи в должности, летом 2019 года пообещал не привлекать к уголовной ответственности за коррупционные преступления мужчину, в отношении которого проводилась проверка. В действительности, полицейский не имел возможности повлиять на ситуацию. Однако деньги охотно взял и потратил на личные нужды.
После выхода на свободу осужденному запрещено в течение двух лет работать в правоохранительных органах. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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