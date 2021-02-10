Борьба с коррупцией

Скрытые доходы и жены-помощницы: депутатов Волгоградской облдумы проверили на коррупцию

Борьба с коррупцией 10.02.2021 11:56
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10.02.2021 11:56


В предоставлении недостоверных сведений о доходах, имуществе и участии в некоммерческой деятельности прокуроры уличили 11 депутатов Волгоградской областной думы. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, суммы искаженных доходов варьировались от 33 тысяч до 7 миллионов рублей. 
Это обнаружилось в результате надзорной проверки соблюдения антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений лицами, замещающими государственные должности в Волгоградской облдуме.
Было выявлено, что двое депутатов, участвующих на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, вопреки обязанности, установленной пп. 3.3. ст. 12.1 Федерального закона "О противодействии коррупции", не направили соответствующие уведомления в облдуму.
Только после прокурорской проверки один из депутатов, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе, передал в доверительное управление принадлежащие ему доли в уставных капиталах коммерческих организаций.
Двое депутатов практиковали получение денежного вознаграждения из средств областного бюджета женами, назначив их своими помощниками. Денежное вознаграждение помощников в обоих случаях составляло свыше 40 тысяч рублей в месяц. Помимо очевидного конфликта интересов, жены-помощники депутатов на протяжении всего отчетного периода одновременно осуществляли трудовые функции по основному месту работы в коммерческих организациях, одна из них также являлась индивидуальным предпринимателем.
По результатам проверки прокурором региона в адрес председателя Волгоградской областной думы внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, которое находится на стадии рассмотрения.
Кроме того, прокуратурой региона также было инициировано внесение изменений в Положение о помощнике депутата Волгоградской областной думы в части ограничения привлечения к данной деятельности родственников депутатов.
По сведениям источников "Высоты 102" в регпарламенте, на нарушениях попались представители разных думских фракций, включая "Единую Россию". Среди депутатов, на которых указала прокуратура, есть как новички, которые избрались в облдуму в 2019 году, так и старожилы. Сами народные избранники в кулуарах называют выявленные надзорным органов нарушения несущественными. Так, к примеру, один из депутатов обозначил в документах доход фирмы, но не указал, что является ее учредителем. 

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