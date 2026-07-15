



15 июля в Центральном районе Волгограда завершилась установка воссозданной с нуля в бронзе скульптурной композиции «Детский хоровод». Она была смонтирована специалистами в гранитной чаше нового фонтана у центрального входа в железнодорожный вокзал.





Как ранее сообщала редакция, скульптура была доставлена сегодня утром на место благоустраиваемой у транспортного узла зоны отдыха. После завершения подготовки специалисты во второй половине дня приступили к её установке.





Этому предшествовал монтаж на специальный постамент в середине фонтана скульптуры крокодила.

Для защиты композиции от повреждений на этапе установки специалисты закутали фигуры детей в несколько слоёв полиэтилена. Из-за солидного веса, превышающего три тонны, ёё монтаж осуществлялся при помощи крана.





Параллельно с установкой скульптур специалисты продолжат работы по гидроизоляции чаши фонтана, отладке оборудования и сборке коммуникаций.

По информации городских властей, восстановить фонтан удалось благодаря спонсорской поддержке ПАО «Лукойл» и ПАО «ТМК».

Напомним, как ранее сообщала редакция, обновление привокзальной площади стартовало 14 марта 2026 года. В рамках работ подрядчик демонтировал асфальтовое покрытие площади, а также мощение брусчаткой пешеходных зон. Под ковш бульдозеров попала парковка у вокзала. Также частично снесены, а частично пересажены были находящиеся здесь деревья.





Снесена здесь была и возведённая ранее предыдущая реплика легендарного фонтана. Новое гидротехническое сооружение установлено на другом месте. Фонтан был отцентрован по отношению к оси вокзала Волгоград-I, со смещением от места размещения старого на 17 метров ближе к ул. Коммунистической.

Отметим, над восстановлением скульптурных композиций в течение нескольких месяцев трудились известные реставраторы во главе со скульптором Андреем Ковальчуком.

Фото: Андрей Поручаев