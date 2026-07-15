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Общество

В Волгограде пять часов тушили пожар в заброшенном цехе консервного завода

Общество 15.07.2026 12:56
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15.07.2026 12:56


В МЧС России рассказали подробности крупного пожара, произошедшего 14 июля на границе Советского и Ворошиловского районов. Здесь в частном секторе вблизи берега Волги спасатели пять часов пытались обуздать пламя, охватившее заброшенный цех консервного завода.

- В 20:40 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Ворошиловском районе Волгограда. Горело неэксплуатируемое складское здание на площади 1200 кв. м. Подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда ликвидировали горение в 02:12, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, специалисты обследовали пепелище. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Фото Волгоград / t.me

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