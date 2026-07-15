Сегодня, 15 июля, личному составу ГУ МВД России по Волгоградской области представлен новый начальник Павел Гищенко, который ранее уже работал в Волгоградском регионе на разных руководящих должностях.

О назначении генерал-лейтенанта полиции Павла Гищенко начальником ГУ МВД России по Волгоградской области в режиме видеоконференцсвязи сообщил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев. Участие в этом мероприятии принял и губернатор Андрей Бочаров, который находился в Волгоградском главке МВД вместе с Павлом Гищенко.





– Глава МВД России проинформировал о главных вехах служебной биографии каждого из вновь назначенных руководителей и выразил уверенность, что они достойно справятся с возложенными задачами, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Указом Президента РФ назначены начальники территориальных управлений МВД в четырех субъектах – Волгоградской области, в Камчатском крае, Донецкой Народной Республике и Ульяновской области.

– У нас имеется значительный опыт совместной работы над правовыми инициативами по защите населения от преступных посягательств. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят ряд важных нормативных актов в сфере миграции, антитеррористической деятельности, киберпреступности, – отметил Владимир Колокольцев, определив ряд приоритетных направлений, общих для всех четырех субъектов, где требуются дополнительные меры реагирования.

Владимир Колокольцев дал поручения и поставил конкретные задачи вновь назначенным руководителям территориальных органов МВД России. От генерала Гищенко и его коллег ждут определённых результатов в служебной деятельности, в частности по противодействую киберпреступности. Это направление определено министром как приоритетное.

Напомним, Указ о назначении в Волгоградскую область генерал-лейтенанта Гищенко, который до недавнего времени занимал должность министра внутренних дел Донецкой Народной Республики (ДНР), подписал Президент России. Донецкие СМИ, как ранее сообщалось, 7 июля сообщили об этом назначении и уходе Павла Гищенко с поста министра МВД.

Примечательно, что Павла Гищенко многое связывает с Волгоградской областью, где он родился. Генерал-лейтенант родом из хутора Верхняя Речка Нехаевского района. Начинал он службу в 1997 году в органах внутренних дел с должности оперуполномоченного уголовного розыска ОВД по Быковскому району. Возглавлял Межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский», УМВД России по городу Волжскому, а с 2018-го по 2020-й руководил УМВД по городу Волгограду. После этого глава государства назначил волгоградского полицейского начальником УМВД по городу Севастополю, а в 2023 году – министром МВД в Донецкой Народной Республике.

О боевом пути генерала Гищенко ИА «Высота 102» подробно рассказывало в начале июля (читать здесь).





Отметим, что на сайте ГУ МВД России по Волгоградской области в разделе «Руководство» информацию о новом руководителе до сих пор не обновили. На месте, где должен быть портрет генерал-лейтенанта полиции Павла Гищенко, по-прежнему устаревшие данные. Между тем, по сведениям ИА «Высота 102», Указ о назначении Гищенко в Волгоград Президент России подписал еще 5 июля.

Фото МВД РФ, администрация Волгоградской области