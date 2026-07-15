



После потери контроля над Константиновкой украинские подразделения сосредоточили основные силы на обороне Славянска и Краматорска. Для укрепления позиций противник использует легкобронированный транспорт, пытаясь доставлять резервы и боеприпасы. Однако эти попытки пресекают операторы FPV-дронов – военнослужащие подразделений беспилотных систем «Южной» группировки войск эффективно уничтожают технику ВСУ на подступах к городам.





Как сообщили ИА «Высота 102» в Южном военном округе, после того как использование обычного транспорта стало невозможным, противник перешел к наземным робототехническим комплексам (НРТК) для снабжения своих подразделений. Но и эта тактика не приносит результата: беспилотники «Южной» группировки успешно обнаруживают и поражают роботизированные платформы, не давая ВСУ наладить снабжение.

Таким образом, российские подразделения БпС систематически разрушают логистические цепочки противника, лишая его возможности подвозить боеприпасы и продовольствие на передовые позиции.

В Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.

Видео: Южного военного округа