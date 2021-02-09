Расследования

Под Волгоградом двое начальников-энергетиков за деньги и мясо уменьшили турбазе счет за свет

Расследования 09.02.2021 12:48
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09.02.2021 12:48


По обвинению в коммерческом подкупе перед судом в Городищенском районе предстанут двое начальников энергоснабжающих организаций и их знакомый. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Начальник сбытового участка энергоснабжающей организации и ведущий инженер организации-поставщика электроэнергии обвиняются в том, что за денежное вознаграждение снизили долг за свет турбазе, расположенной в Городищенском районе. За содеянное им грозит до 5 лет лишения свободы. Фигурантом уголовного дела является и их знакомый, который обвиняется в посредничестве в коммерческом подкупе в значительном размере.
По версии следствия, к посреднику обратился бывший участковый лесничий Вертячинского участкового лесничества с предложением за денежное вознаграждение решить вопрос о снижении суммы за потребленную турбазой электроэнергию. Долг за свет был в сумме 1 миллиона рублей. В свою очередь посредник вышел на энергетиков, которые согласились помочь.
Лесничий с сентября 2019 года по январь 2020 года передал знакомому 100 тысяч рублей, которые были поровну распределены между начальником сбытового участка и главным инженером. Также лесничий в благодарность за уменьшение суммы оплаты передал через знакомого ведущему инженеру тушку свиньи, половину которой посредник оставил себе.
Вину в инкриминируемых деяниях главный инженер отрицает, остальные фигуранты уголовного дела признают в полном объеме.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовное дело в отношении бывшего лесничего по обвинению в получении взяток и коммерческом подкупе уже находится на рассмотрении в Городищениском районном суде. 

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