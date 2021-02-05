Чиновников Волгоградской области обязали декларировать криптовалюту





Сведения о цифровых активах наряду с привычными справками о доходах, расходах и имуществе теперь должны предоставлять чиновники Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее постановление подписал глава региона.

В документе поясняется, что такие сведения претенденты на замещение государственных должностей в Волгоградской области, за исключением мировых судей и депутатов облдумы, государственные гражданские служащие, руководители госучреждений в Волгоградской области теперь обязаны представлять о себе, своих супругах и несовершеннолетних детях. Чиновники Волгоградской области об имеющейся в собственности криптовалюте и подобных активах должны отчитаться до 30 июня 2021 года.

Такое решение принято в целях реализации Указа Президента РФ от 10 декабря 2020 года № 778 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Отметим, что согласно президентскому Указу, 1 января по 30 июня 2021 года претенденты на посты федеральной государственной службы, а также те, кто уже занимает государственные должности, должны уведомлять власти о цифровых финансовых активах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте при их наличии.

Эти требования теперь надо учитывать федеральным госорганам, Центробанку, местным органам власти и органам местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам и госкорпорациям при подаче деклараций чиновников о доходах и собственности.

Владеет ли кто-то из чиновников Волгоградской области криптовалютой, станет известно по итогам декларационной кампании 2021 года.



