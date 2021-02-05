Чиновников Волгоградской области обязали декларировать криптовалюту

Политика 05.02.2021 13:26
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05.02.2021 13:26
Сведения о цифровых активах наряду с привычными справками о доходах, расходах и имуществе теперь должны предоставлять чиновники Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее постановление подписал глава региона.
В документе поясняется, что такие сведения претенденты на замещение государственных должностей в Волгоградской области, за исключением мировых судей и депутатов облдумы, государственные гражданские служащие, руководители госучреждений в Волгоградской области теперь обязаны представлять о себе, своих супругах и несовершеннолетних детях. Чиновники Волгоградской области об имеющейся в собственности криптовалюте и подобных активах должны отчитаться до 30 июня 2021 года.
Такое решение принято в целях реализации Указа Президента РФ от 10 декабря 2020 года № 778 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Отметим, что согласно президентскому Указу, 1 января по 30 июня 2021 года претенденты на посты федеральной государственной службы, а также те, кто уже занимает государственные должности, должны уведомлять власти о цифровых финансовых активах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте при их наличии.
Эти требования теперь надо учитывать федеральным госорганам, Центробанку, местным органам власти и органам местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам и госкорпорациям при подаче деклараций чиновников о доходах и собственности.
Владеет ли кто-то из чиновников Волгоградской области криптовалютой, станет известно по итогам декларационной кампании 2021 года.
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