Сады Придонья помогают сохранить леса России





Компания «Сады Придонья» стала участником эко-программы компании Tetra Pak «Помогать природе – это просто», направленной на поддержку экологии. Часть средств, полученных от продажи, будет перечислено во Всемирный фонд дикой природы (WWF) на сохранение первозданных лесов России, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Давний партнер Садов Придонья – компания Tetra Pak, в 2021 году приняла стратегическое решение стать участником проекта WWF «Стражи леса», направленного на комплексную поддержку и защиту первозданных лесов России. Чтобы привлечь внимание к этой важной теме мировой лидер в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов запустил акцию «Помогать природе – это просто». По словам организаторов, цель данной эко-программы - донести до потребителя преимущества и экологичность упаковки Tetra Pak.

«Мы разделяем решение компании Tetra Pak о сохранении лесного наследия нашей страны и поддерживаем программы ответственного развития и переработки, – говорит руководитель управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. – Сегодня многие задаются вопросом: «Как я могу помочь природе, если не знаю с чего начать? Не всем известно, что, даже выбирая продукты в магазине, мы заботимся о сохранении ресурсов Земли. Продукция двух наших брендов «Сады Придонья» и Nemoloko участвует в эко-проекте «Помогать природе – это просто». На упаковках размещены специальные QR-коды, сканируя и регистрируя их, покупатель не только получает возможность выиграть различные призы, но и оказывает реальную помощь российским лесам – с каждой пачки компания Tetra Pak перечислит 1 рубль в фонд WWF».

Компания «Сады Придонья» следует принципам экологичности и безопасности на всех этапах производственного цикла. В компании понимают, что забота о природе должна носить комплексный характер. Сотрудничество с компанией Tetra Pak, в частности проект «Помогать природе – это просто» стал для Садов Придонья еще одним способом внести свой вклад в сохранение лесов.

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Для справки

«Стражи леса» – проект WWF России по сохранению первозданных лесов нашей страны. Это последние уголки дикой природы, где природные процессы не нарушены, а редким видам растений и животных пока ничто не угрожает. Согласно исследованию WWF, в России в своем первозданном виде сохранилась лишь пятая часть всех лесов страны – это 247 млн га. При этом Россия входит в тройку лидеров по объемам и скорости деградации первозданных лесов – из-за пожаров, вырубки и строительства инфраструктуры более 1,6 млн га утрачивается ежегодно и эти темпы стремительно растут. По оценке экспертов, уже через 40 лет Россия потеряет половину, а через 80 лет – все первозданные леса. Чтобы не допустить этого, необходимо быть на страже леса вместе с WWF России.







