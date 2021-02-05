



В Волгограде прокуратура помогла бывшему судебному приставу в восстановлении ее социальных прав на получение страховой выплаты. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорный орган обратилась 30-летняя бывшая сотрудница службы судебных приставов, которая пострадала при исполнении своих обязанностей по аресту имущества одной должницы. Не желающая расставаться со своим имуществом гражданка напала на сотрудницу, а ее супруг наехал на судебного пристава на автомобиле.

Судебный пристав получила травмы. Впоследствии супруги за свои противоправные действия привлечены к установленной законодательством ответственности.

По данному факту комиссией управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области был составлен акт о несчастном случае на производстве, однако расчет суммы страхового возмещения был произведен с нарушением порядка исчисления средней заработной платы. Фактически сумма страхового возмещения была занижена на 12 тысяч рублей.

В этой связи прокуратурой Волгоградской области в УФССП России по региону внесено представление, по результатам рассмотрения которого экс-сотруднице службы была произведена соответствующая выплата.



