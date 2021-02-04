Борьба с коррупцией

Задержан не один: появились подробности дела арестованного в Волгограде главврача детской больницы

Борьба с коррупцией 04.02.2021 12:45
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04.02.2021 12:45


Под арест до 1 апреля Центральный районный суд Волгограда вместе с уже бывшим главным врачом ГБУЗ "Городская детская больница" Волжского Евгением Дергачевым отправлена и сотрудница комитета здравоохранения Волгоградской области Светлана Колесникова. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
По версии следствия, главный врач ГБУЗ "Городская детская больница" Волжского Евгений Дергачев при пособничестве неких подчиненных ему лиц фиктивно трудоустроил в больницу на различные должности 11 человек без фактического выполнения последними трудовых обязанностей. Незаконно начисленную заработную плату участники преступной группы  на протяжении 5 лет похищали и  распоряжались ею по своему усмотрению. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила не менее 4 миллионов рублей.
Кроме того, как полагает следствие, Дергачев вступил в преступный сговор с заведующей сектором по контролю за техническим состоянием государственных учреждений комитета здравоохранения Волгоградской области Светланой Колесниковой. Согласно достигнутой между ними договорённости, Дергачев на систематической основе передавал Колесниковой денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе при проведении проверок и решении вопросов, возникающих в текущей деятельности больницы. По мнению следствия, общая сумма денежных средств, переданных Дергачевым в качестве взятки Колесниковой с 2016 года по 1 февраля 2021 года, составила не менее 2,5 миллиона рублей.
1 февраля при получении очередной части денежных средств Колесникова была задержана сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). А 2 февраля был задержан Дергачев по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
Как ранее сообщала "Высота 102", трудовой контракт с Евгением Дергачевым уже расторгнут.  

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