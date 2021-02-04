Задержан не один: появились подробности дела арестованного в Волгограде главврача детской больницы

Борьба с коррупцией 04.02.2021 12:45
0
04.02.2021 12:45
Под арест до 1 апреля Центральный районный суд Волгограда вместе с уже бывшим главным врачом ГБУЗ "Городская детская больница" Волжского Евгением Дергачевым отправлена и сотрудница комитета здравоохранения Волгоградской области Светлана Колесникова. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
По версии следствия, главный врач ГБУЗ "Городская детская больница" Волжского Евгений Дергачев при пособничестве неких подчиненных ему лиц фиктивно трудоустроил в больницу на различные должности 11 человек без фактического выполнения последними трудовых обязанностей. Незаконно начисленную заработную плату участники преступной группы на протяжении 5 лет похищали и распоряжались ею по своему усмотрению. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила не менее 4 миллионов рублей.
Кроме того, как полагает следствие, Дергачев вступил в преступный сговор с заведующей сектором по контролю за техническим состоянием государственных учреждений комитета здравоохранения Волгоградской области Светланой Колесниковой. Согласно достигнутой между ними договорённости, Дергачев на систематической основе передавал Колесниковой денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе при проведении проверок и решении вопросов, возникающих в текущей деятельности больницы. По мнению следствия, общая сумма денежных средств, переданных Дергачевым в качестве взятки Колесниковой с 2016 года по 1 февраля 2021 года, составила не менее 2,5 миллиона рублей.
1 февраля при получении очередной части денежных средств Колесникова была задержана сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). А 2 февраля был задержан Дергачев по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
Как ранее сообщала "Высота 102", трудовой контракт с Евгением Дергачевым уже расторгнут.
Реклама
Второй пошел: в Волгограде заказчика ликвидации свалок в Волго-Ахтубинской пойме заключили в СИЗО04.02.2021 09:46
Борьба с коррупцией 04.02.2021 09:46
Экс-директор психинтерната в Волгоградской области отрицает присвоение денег инвалидов30.01.2021 08:18
Борьба с коррупцией 30.01.2021 08:18
Силовики вскрыли коррупцию в исправительной колонии в Волгоградской области25.01.2021 13:30
Борьба с коррупцией 25.01.2021 13:30
В Волгограде бывшему следователю грозит 5 лет за "состряпанный" протокол21.01.2021 17:28
Борьба с коррупцией 21.01.2021 17:28
Строил коттедж на чужие пенсии: в Волгоградской области начался суд над бывшим директором психинтерната21.01.2021 16:42
Борьба с коррупцией 21.01.2021 16:42
Суд в Волгограде ограничил свободу главе УФССП по региону18.01.2021 19:42
Борьба с коррупцией 18.01.2021 19:42
Главному судебному приставу Волгоградской области предъявлено обвинение18.01.2021 17:15
Борьба с коррупцией 18.01.2021 17:15
Аудиторы КСП Волгоградской области пришли в расстройство из-за плохого благоустройства16.01.2021 16:30
Борьба с коррупцией 16.01.2021 16:30
В Волгоградской области начальников УФССП и Росимущества подозревают во взяточничестве13.01.2021 17:55
Борьба с коррупцией 13.01.2021 17:55
Чиновники отменили аукцион на дорогой апгрейд совещательной комнаты губернатора Волгоградской области12.01.2021 08:27
Борьба с коррупцией 12.01.2021 08:27
Природоохранная прокуратура раскрыла подробности возбуждения дела на ликвидатора свалок под Волгоградом31.12.2020 15:00
Борьба с коррупцией 31.12.2020 15:00
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу волгоградской экс-судьи Добрыниной28.12.2020 22:41
Борьба с коррупцией 28.12.2020 22:41
Суд арестовал VIP-чиновника администрации Волжского25.12.2020 22:15
Борьба с коррупцией 25.12.2020 22:15
В Волгоградской области мэр Михайловки ходит в суд в обход администрации25.12.2020 16:22
Борьба с коррупцией 25.12.2020 16:22
Силовики задержали главного по строительству чиновника Волжского24.12.2020 18:41
Борьба с коррупцией 24.12.2020 18:41
Реклама