Экономика

Банк «Открытие» приглашает на международную олимпиаду по анализу данных IDAO 2021

Экономика 02.02.2021 20:06
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02.02.2021 20:06


Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ, банк «Открытие» и компания Яндекс объявляют о начале регистрации участников на Четвертую международную олимпиаду по анализу данных International Data Analysis Olympiad (IDAO 2021). Платиновый партнер IDAO 2021 - банк «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
В 2021 году из-за ситуации с пандемией было принято решение провести оба этапа олимпиады онлайн. Отборочный тур начинающих разработчиков и аналитиков начнется 1 марта и продлится месяц. В рамках тура будут доступны два трека: один из них - классическое соревнование по машинному обучению, где важно только решение задачи. На втором треке вводятся ограничения по времени и объему используемой памяти, чтобы приблизить условия к реальным. Задача на отборочный тур будет предоставлена лабораторией LAMBDA.
Финал для 30 сильнейших команд со всего мира состоится 17-18 апреля. Задача для финала олимпиады будет предоставлена платиновым партнером олимпиады – банком «Открытие».
«IDAO открывает широкие возможности для студентов, а также начинающих разработчиков и аналитиков в части работы с реальными кейсами и демонстрации своих способностей перед работодателями. В банке «Открытие» накоплена качественная экспертиза, у нас работает много специалистов с богатой бизнес-практикой, реализуются самые современные ИТ-решения, получающие признание индустрии и профессиональные награды рынка. Мы всегда рады видеть в наших рядах новые таланты», - сообщил член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.
В 2020 году в IDAO участвовали почти 3 тысячи человек из 83 стран мира, а в финале свои силы проверили почти сто участников из 13 стран. Подробнее об IDAO-2020 можно прочитать здесь.

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