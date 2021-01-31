«Спасибо за понимание»: ОМОН вежливо разобрался с участниками незаконной акции в Волгограде (ВИДЕО)

Актуально 31.01.2021 17:19
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31.01.2021 17:19
Отличительной особенностью сегодняшнего митинга в Волгограде стала не только его малочисленность, но и подчеркнутая вежливость силовиков. В диалог с участниками акции вышел представитель ОМОНа в балаклаве, который предупредил собравшихся о предстоящих задержаниях, сообщает ИА «Высота 102».
«Через предоставленный коридор вы проследуете в комфортабельные автобусы и проедете в группу разбора», - заявил правоохранитель. После того, как площадь Ленина была практически полностью зачищена, этот же сотрудник спецподразделения поблагодарил всех «за понимание» и даже успокоил одну женщину, которую огорчило перекрытие движения транспорта на проспекте Ленина. «Щас откроют, подъедет транспорт и не будет никаких проблем. Мы все делаем для того, чтобы люди жили спокойно», - заключил росгвардеец.
Участие в сегодняшней акции, по официальным данным, приняли 65 человек, из которых 42 задержали. На протяжении минувшей недели представители власти и прокуратуры неоднократно делали заявления о незаконности подобных собраний и предусмотренных мерах ответственности.
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