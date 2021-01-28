Общество

В Волгограде прокуратура предупредила о последствиях за участие в незаконных акциях

Общество 28.01.2021 20:11
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28.01.2021 20:11


Прокуратура Волгоградской области предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, проведение в ближайшие дни митингов, о которых появились данные в интернете, в установленном законом порядке с органами местного самоуправления не согласовывались.
В надзорном органе подчеркнули, что призывы к участию и само участие в таких мероприятиях образует состав правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ, ответственность за которое наступает с 16 лет. Лицо, в отношении которого возбуждено административное дело, может быть задержано на срок до 48 часов. За совершение данного правонарушения может быть назначено наказание в виде штрафа, обязательных работ или административного ареста.
Граждане, которые неоднократно привлекались к ответственности по данной статье КоАП РФ, и продолжающее нарушать законодательство о публичных мероприятиях, могут понести уголовную ответственность по ст. 212.1 УК РФ. Санкцией этой статьи предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.
При этом родители детей, участвующих в несанкционированных мероприятиях, могут быть также понести наказание по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Кроме того, если действиями несовершеннолетних причинен ущерб, родители несут материальную ответственность по возмещению этого ущерба в соответствии со статьями 1073 и 1074 ГК РФ.
Напомним, 23 января  на несанкционированном митинге в Волгограде было задержано 60 граждан. К административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ привлекли троих организаторов и агитатора, а также 49 участников акции, которым назначены административные аресты и штрафы в размере 10 тысяч рублей.
По требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировано пять ресурсов с призывами к незаконным акциям протеста в Волгоградской области.
Организаторам и агитаторам проведения незаконных акций органами прокуратуры Волгоградской области объявлено 8 предостережений о недопустимости нарушения закона.

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