



Правоохранительные органы технично пресекли несанкционированный митинг на площади Ленина в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники ОМОНа окружили немногочисленных участников незаконной акции в кольцо и объявили, что сейчас все должны выстроиться в коридор и проследовать к автозакам.









В диалог с участниками митинга неожиданно вступил один из сотрудников ОМОНа, который вежливо объяснил план действий силовиков, а потом поблагодарил собравшихся за понимание.





После этого митингующих одного за другим «упаковали» в спецтранспорт полиции и увезли.





За происходящим издалека наблюдал прибывший на место начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко.

Движение транспорта по проспекту Ленина временно приостановлено.

Незаконная акция началась в Волгограде ровно в полдень, а в 12:23 площадь Ленина была уже пустой, не считая журналистов и горожан, которые ждали общественный транспорт.

Как ранее сообщалось, на несанкционированную акцию в Волгограде собралось несколько десятков человек, из которых почти половина – представители СМИ и правоохранители в штатском.