Происшествия 31.01.2021 12:33
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31.01.2021 12:33
Правоохранительные органы технично пресекли несанкционированный митинг на площади Ленина в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники ОМОНа окружили немногочисленных участников незаконной акции в кольцо и объявили, что сейчас все должны выстроиться в коридор и проследовать к автозакам.
В диалог с участниками митинга неожиданно вступил один из сотрудников ОМОНа, который вежливо объяснил план действий силовиков, а потом поблагодарил собравшихся за понимание.
После этого митингующих одного за другим «упаковали» в спецтранспорт полиции и увезли.
За происходящим издалека наблюдал прибывший на место начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко.
Движение транспорта по проспекту Ленина временно приостановлено.
Незаконная акция началась в Волгограде ровно в полдень, а в 12:23 площадь Ленина была уже пустой, не считая журналистов и горожан, которые ждали общественный транспорт.
Как ранее сообщалось, на несанкционированную акцию в Волгограде собралось несколько десятков человек, из которых почти половина – представители СМИ и правоохранители в штатском.
О незаконных призывах принять участие в сегодняшней несогласованной акции на днях напоминала прокуратура Волгоградской области. Надзорный орган предупредил о последствиях за участие в подобных мероприятиях – штрафах и административных арестах.
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