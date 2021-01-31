Общество 31.01.2021 12:53
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31.01.2021 12:53
Движение по проспекту Ленина в Волгограде в районе одноименной площади приостановлено из-за несанкционированной протестной акции. Как сообщает корр. ИА «Высота 102» с места событий, Первую Продольную магистраль перекрыли, когда к площади подъехали автозаки и спецмашины Росгвардии. Участников незаконной акции, которых было всего несколько десятков человек, сотрудники ОМОН задержали и отвели в автозаки. Спустя 23 минуты после начала акции площадь Ленина уже была пуста – спецтехника уехала с места происшествия. Однако единичные задержания продолжаются. В районе площади Ленина дежурят полицейские, движение по проспекту Ленина в центре города пока приостановлено.
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