



42 человека задержали сегодня в центре Волгограда на несанкционированной акции протеста. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, из них пятеро оказались несовершеннолетними.

В ближайшие часы протоколы об административном правонарушении в отношении участников митинга будут рассмотрены в суде. По ст.20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения митингов») им грозит штраф в размере 10 тысяч рублей или арест на 7 суток.

На несанкционированный митинг в Волгограде сегодня по официальным данным явились 65 человек. Мероприятие длилось около 20 минут, за которые полицейские успели задержать большинство участников действа и препроводить в автозаки.

На прошлую акцию, которая состоялась 23 января, пришли порядка 470 человек, из которых около 50, включая шестеро детей, за проявление агрессии в адрес правоохранителей задержали.







