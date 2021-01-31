Происшествия

Снова малолетки: в Волгограде силовики задержали свыше 40 участников митинга

Происшествия 31.01.2021 16:46
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31.01.2021 16:46


42 человека задержали сегодня в центре Волгограда на несанкционированной акции протеста. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, из них пятеро оказались несовершеннолетними. 
В ближайшие часы протоколы об административном правонарушении в отношении участников митинга будут рассмотрены в суде. По ст.20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения митингов») им грозит штраф в размере 10 тысяч рублей или арест на 7 суток. 
На несанкционированный митинг в Волгограде сегодня по официальным данным явились 65 человек. Мероприятие длилось около 20 минут, за которые полицейские успели задержать большинство участников действа и препроводить в автозаки.
На прошлую акцию, которая состоялась 23 января, пришли порядка 470 человек, из которых около 50, включая шестеро детей, за проявление агрессии в адрес правоохранителей задержали.


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