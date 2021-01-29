Расследования

Фигуранты дела о гибели людей из-за порыва трубы с кипятком встретят весну в СИЗО Волгограда

Расследования 29.01.2021 15:52
0
29.01.2021 15:52


Двое сотрудников ООО "Волжские тепловые сети", задержанные и помещенные под стражу после ЧП с разрывом трубы с кипятком, останутся в СИЗО Волгограда до 4 марта. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, такое решение принято Волгоградским областным судом. Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу защитников подозреваемых, не нашла оснований для изменения задержанным меры пресечения. Оба являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).  
Начальник теплового района и главный инженер ООО "Волжские тепловые сети" 18 января текущего года были задержаны по подозрению в причастности к коммунальному ЧП, в результате которого в образовавшуюся яму с кипятком упали люди. 3 января вблизи пересечения проезжих частей ул. Оломоуцкая и ул. Мира в Волжском, напротив дома №86 по ул. Мира на глубине 2,5 метра произошел прорыв трубы магистрального трубопровода централизованной системы горячего водоснабжения, пролегающей под дорожным полотном. Трубопровод на праве собственности принадлежит эксплуатирующей организации ООО "Волжские тепловые сети". Под воздействием напора горячей воды и пара произошло обрушение дорожного полотна. Четыре человека, находящиеся в непосредственной близости от места аварии, получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в лечебное учреждение. Двое из них, несмотря на оказанную медицинскую помочь,  скончались.
Как полагает следствие, ЧП произошло из-за нарушения сотрудниками ООО "Волжские тепловые сети" правил эксплуатации тепловых энергоустановок. Так, начальник теплового района №2 ООО "Волжские тепловые сети" Чипликов М.И. не производил техническое освидетельствование трубопровода, в результате чего не дал указание о проведении плановых и внеплановых шурфовок с целью выявления коррозии и иных дефектов, а главный инженер Харченко Г.И. не проконтролировал необходимость проведения шурфовки и технического освидетельствования на потенциально аварийном участке трубопровода, в связи с чем произошел прорыв.
Отметим, что 19 января стало известно о том, что уголовное дело о гибели пострадавших из-за порыва теплотрассы в Волжском передается в центральный аппарат СК РФ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин к выяснению обстоятельств трагедии подключил Главное управление криминалистики (Криминалистический центр) СК России.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Расследования
29.01.2021 16:40
Расследования 29.01.2021 16:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2021 13:21
Расследования 29.01.2021 13:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2021 09:57
Расследования 29.01.2021 09:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2021 09:38
Расследования 29.01.2021 09:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.01.2021 11:01
Расследования 28.01.2021 11:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2021 16:45
Расследования 27.01.2021 16:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2021 12:15
Расследования 27.01.2021 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2021 11:10
Расследования 26.01.2021 11:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2021 15:57
Расследования 25.01.2021 15:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2021 13:52
Расследования 25.01.2021 13:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2021 12:23
Расследования 25.01.2021 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2021 10:25
Расследования 25.01.2021 10:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2021 09:48
Расследования 23.01.2021 09:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2021 16:09
Расследования 22.01.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2021 12:21
Расследования 22.01.2021 12:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:40
В Волжском мать-пьяница избивала 6-летнюю дочьСмотреть фотографии
15:52
Фигуранты дела о гибели людей из-за порыва трубы с кипятком встретят весну в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
15:01
Наркота, грабежи и побои: среди задержанных на митинге в Волгограде оказались бывшие уголовникиСмотреть фотографии
14:34
Как заразился - загадка: коронавирус убил волгоградца в расцвете летСмотреть фотографии
13:21
Гособвинение просит 4 года для экс-мэра Волжского за смертельное ДТПСмотреть фотографии
12:38
Волгоградское УФАС заподозрило в непорядочности оконную компаниюСмотреть фотографии
11:37
В Волгоград прибыл министр энергетики РФ Николай ШульгиновСмотреть фотографии
11:14
Сбербанк и комитет природных ресурсов Волгоградской области будут совместно реализовывать экологические инициативыСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области водитель сбил двух женщин на темной улицеСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде хозяин «Жигулей» с собакой задержал малолетних автоугонщиковСмотреть фотографии
10:19
Эксклюзивы февраля в Wink: самый ожидаемый сериал 2021 года «За час до рассвета» и новые серии проекта «Девяностые»Смотреть фотографии
09:57
Директор коммунального предприятия в Волгоградской области зажимал зарплату сотрудникамСмотреть фотографии
09:49
Вспыхнула проводка: пенсионерку с ожогами увезли в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде замдиректора оборонного предприятия «Титан-Баррикады» осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
20:11
В Волгограде прокуратура предупредила о последствиях за участие в незаконных акцияхСмотреть фотографии
19:04
Волгоград вечером из-за аварий сковали «капитальные» пробкиСмотреть фотографии
17:47
Глава сети волгоградских офисов сотовой связи «сливала» данные о звонках пользователейСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде нашли подпольный нефтезавод (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:47
Молодой мужчина с врожденным заболеванием умер от COVID-19 в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:23
В Волгоградской области резко выросло число банкротов из-за пандемииСмотреть фотографии
15:57
СОГАЗ-Мед: права граждан в системе ОМС, о которых важно знатьСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде живущую на пособия мать посчитали богачкойСмотреть фотографии
15:05
Свежие ямы окружают: мост через ВДСК в Волгограде вновь будут лататьСмотреть фотографии
14:21
Софья Жилина: «Мы обязаны сделать вокруг наших детей современный мир. Это будущее города»Смотреть фотографии
13:48
Селянин в Волгоградской области нарубил клёнов на уголовное делоСмотреть фотографии
13:39
Новый асфальт в Ворошиловском районе Волгограда «убила» капризная зимаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Удаленка, до свидания!: в Волгоградской области студентов возвращают в вузыСмотреть фотографии
12:30
Под Волгоградом старый стадион восстановят до уровня «Лужников»Смотреть фотографии
12:08
Депутаты рекомендовали мэрии Волгограда задуматься о передаче школьных пищеблоков в концессиюСмотреть фотографии
11:35
Клиенты Сбербанка в Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ без визита в банкСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 