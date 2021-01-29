



Двое сотрудников ООО "Волжские тепловые сети", задержанные и помещенные под стражу после ЧП с разрывом трубы с кипятком, останутся в СИЗО Волгограда до 4 марта. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, такое решение принято Волгоградским областным судом. Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу защитников подозреваемых, не нашла оснований для изменения задержанным меры пресечения. Оба являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Начальник теплового района и главный инженер ООО "Волжские тепловые сети" 18 января текущего года были задержаны по подозрению в причастности к коммунальному ЧП, в результате которого в образовавшуюся яму с кипятком упали люди. 3 января вблизи пересечения проезжих частей ул. Оломоуцкая и ул. Мира в Волжском, напротив дома №86 по ул. Мира на глубине 2,5 метра произошел прорыв трубы магистрального трубопровода централизованной системы горячего водоснабжения, пролегающей под дорожным полотном. Трубопровод на праве собственности принадлежит эксплуатирующей организации ООО "Волжские тепловые сети". Под воздействием напора горячей воды и пара произошло обрушение дорожного полотна. Четыре человека, находящиеся в непосредственной близости от места аварии, получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в лечебное учреждение. Двое из них, несмотря на оказанную медицинскую помочь, скончались.

Как полагает следствие, ЧП произошло из-за нарушения сотрудниками ООО "Волжские тепловые сети" правил эксплуатации тепловых энергоустановок. Так, начальник теплового района №2 ООО "Волжские тепловые сети" Чипликов М.И. не производил техническое освидетельствование трубопровода, в результате чего не дал указание о проведении плановых и внеплановых шурфовок с целью выявления коррозии и иных дефектов, а главный инженер Харченко Г.И. не проконтролировал необходимость проведения шурфовки и технического освидетельствования на потенциально аварийном участке трубопровода, в связи с чем произошел прорыв.