Расследования

Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ найти виновников коммунальной трагедии в Волжском

Расследования 19.01.2021 20:00
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19.01.2021 20:00


Уголовное дело о гибели пострадавших из-за порыва теплотрассы в Волжском передается в центральный аппарат СК РФ.  Об этом сегодня на оперативном совещании заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который дал поручение подчиненным наиболее полно исследовать все связанные с происшествием обстоятельства. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт СК России, к выяснению обстоятельств трагедии глава ведомства подключил Главное управление криминалистики (Криминалистический центр) СК России. О ходе расследования дела Бастрыкину сегодня доложил руководитель Следственного управления по Волгоградской области Василий Семенов.

Напомним, накануне по подозрению в причастности к коммунальному ЧП были задержаны начальник теплового района и главный инженер ООО "Волжские тепловые сети". Крупная коммунальная авария произошла 3 января в Волжском. Из-за порыва тепломагистрали произошел подмыв грунта и обрушение асфальта, в результате в яму с кипятком упали двое мужчин 65 и 75 лет. Позже они скончались с больнице. Пострадали также два человека, в их числе спасатель МЧС, который помогал людям выбраться из ямы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
В настоящее время установлено, что тепловая магистраль, где произошло происшествие, введена в эксплуатацию 36 лет назад. Капитальный ремонт трубопровода произведен в 2003 году, а срок его службы истекает в 2023 году. По поручению следователя организовано лабораторное исследование изъятых с места аварии фрагментов металлических трубы и гильзы. Специалисты пришли к выводу, что причиной прорыва стал полный коррозийный износ. 

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