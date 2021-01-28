Клиенты Сбербанка в Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ без визита в банк

Экономика 28.01.2021 11:35 Новости компаний
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28.01.2021 11:35 Новости компаний
Клиенты Сбербанка в Волгоградской области потратили на «коммуналку» 28,2 млрд рублей. Это почти 40% от объема всех платежей, которые совершили в Сбербанке жители региона за минувшие 12 месяцев. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, средний чек одного коммунального платежа составил 811 рублей 24 копейки.
Интересно то, как именно волгоградцы предпочитают платить за ЖКХ. Больше 57% платежей совершается с использованием удаленных каналов обслуживания: через Мобильный банк и СберБанк Онлайн (44,7%), а также с помощью настроенного автоплатежа (12,5%). Еще 12,3% коммунальных платежей проходит через устройства самообслуживания в отделениях Сбербанка.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «В 2020 году клиенты Волгоградского отделения Сбербанка заплатили за коммунальные услуги почти 28,2 млрд рублей. При этом доля онлайн-платежей за услуги ЖКХ по итогам прошлого года возросла, ведь дистанционные каналы банка позволяют нашим клиентам решать повседневные задачи максимально быстро, комфортно и, главное, безопасно. Информация об исполненных платежах сохраняется в личном кабинете клиента и доступна в любое время, что также очень удобно».
Фото ru.freepik.com
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