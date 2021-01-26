Здравоохранение

«Две недели лечилась сама»: 40-летняя волгоградка умерла от коронавируса

Здравоохранение 26.01.2021 13:06
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26.01.2021 13:06


Две недели не обращалась за медицинской помощью заболевшая коронавирусом 40-летняя жительница Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном штабе, все это время женщина лечилась самостоятельно, а потом ее госпитализировали в Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн. Помочь молодой пациентке не смогли, она скончалась. У женщины был диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.
За минувшие сутки от коронавируса скончались еще четверо жителей Волгоградской области. COVID-19 не смогли побороть трое жителей Волгограда - 72-летний мужчина и две женщины 52 и 64 лет, а также 59-летняя жительница Кумылженского района. Они все скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.
За минувшие сутки в регионе COVID-19 был выявлен у 243 человек, закрыли больничные листы 250 жителей региона.
Всего в Волгоградской области выявлено 42,1 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Скончались 582 человека. 

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