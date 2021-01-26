Банк «Открытие» обновил мобильный банк для предпринимателей

Экономика 26.01.2021 13:57 Новости компаний
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26.01.2021 13:57 Новости компаний
Клиенты банка «Открытие» - владельцы малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели могут пользоваться обновленной версией мобильного банка.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, банк расширил набор сервисов, призванных упростить daily banking для руководителей малого бизнеса. Новая версия мобильного приложения «Бизнес-Портал» опубликована в официальных магазинах Apple App Store и Google Play Market.
«Удобство банка для бизнеса во многом зависит от возможностей мобильного банка, – комментирует Виталий Сытников, заместитель начальника управления развития электронного бизнеса юридических лиц банка «Открытие». – В сегменте малого бизнеса руководитель часто решает и операционные задачи, потому на первый план выходит удобство расчетов – улучшено распознавание QR-кодов на платежах, добавлена сортировка ленты операций по контрагентам, а отображение банкоматов с поддержкой NFC-чипов сделает удобнее использование виртуальных карт для бизнеса».
Помимо мобильного приложения для популярных платформ iOS и Android, банк «Открытие» предлагает клиентам малого и среднего бизнеса удобный интернет-банк и открытое API – возможность объединить сервисы банка с другими приложениями. Узнать, как бизнесу вырасти за счет цифровых технологий, предприниматели могут с помощью образовательной платформы Open Academy.
Подробнее о дистанционном обслуживании юридических лиц можно узнать на сайте банка .
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