Происшествия

Виновником крупной аварии в центре Волгограда назвали водителя Mercedes

Происшествия 23.01.2021 10:29
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23.01.2021 10:29


Крупная авария в центре Волгограда накануне произошла по вине 77-летнего водителя автомобиля Mercedes GL. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, водитель внедорожника, следуя по улице Комсомольской в сторону проспекта Ленина, при повороте налево не уступил дорогу автомашине «ВАЗ-2112» под управлением 34-летней женщины-водителя, движущейся во встречном направлении. 
Как ранее сообщало информагентство, от удара водитель немецкой машины перепутал газ с тормозом. Вместо того, чтобы остановиться, иномарка влетела в подземный переход, а затем в дерево. 
Водителя Mercedes госпитализировали. 

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