Экономика

На Волгоград надвигается еще одна концессия

Экономика 21.01.2021 12:30
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21.01.2021 12:30


С предложением о создании муниципально-частного партнерства обратилось в администрации Волгограда ООО «Школьное кафе». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение департамента финансов к проекту решения Волгоградской городской думы, организация выразила желание вложить около 300 миллионов рублей в модернизацию  столовых и пищеблоков  22 образовательных учреждений Волгограда для организации горячего питания школьников. В частности, около 250 миллионов пойдут на реконструкцию пищеблоков и находящегося в них оборудования и еще более 50 миллионов рублей - на последующую замену оборудования, мебели и ремонт помещений. Кандидат в концессионеры предлагает заключить такое соглашение на 20 лет – до 2041 года. 
В администрации Волгограда пояснили, что заявка на организацию муниципально-частного партнерства подана согласно действующему законодательству, регулирующего данную сферу. После изучения заявки в мэрии она направляется в Волгоградскую городскую думу. Решение об организации муниципально-частного партнерства примут депутаты. В случае получения согласия депутатов гордумы на организацию концессий в сфере школьного питания в администрации города уже более детально проработают нюансы проекта соглашения, которые касаются сроков реализации партнерства, перечня передаваемых для модернизации концессионеру объектов недвижимости и т.д. 
Между тем, учредителем ООО «Школьное кафе» является ООО «Виво Маркет» - один из операторов школьного питания в Волгограде, который уже работает в образовательных учреждениях пяти районов Волгограда. 
Напомним, в Волгограде в настоящее время работают три организации в сфере муниципально-частного партнерства. Это ООО "Концессии водоснабжения", ООО "Концессии теплоснабжения" и ООО "Светосервис-Волгоград".

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