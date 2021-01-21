На Волгоград надвигается еще одна концессия

Экономика 21.01.2021 12:30
0
21.01.2021 12:30
С предложением о создании муниципально-частного партнерства обратилось в администрации Волгограда ООО «Школьное кафе». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение департамента финансов к проекту решения Волгоградской городской думы, организация выразила желание вложить около 300 миллионов рублей в модернизацию столовых и пищеблоков 22 образовательных учреждений Волгограда для организации горячего питания школьников. В частности, около 250 миллионов пойдут на реконструкцию пищеблоков и находящегося в них оборудования и еще более 50 миллионов рублей - на последующую замену оборудования, мебели и ремонт помещений. Кандидат в концессионеры предлагает заключить такое соглашение на 20 лет – до 2041 года.
В администрации Волгограда пояснили, что заявка на организацию муниципально-частного партнерства подана согласно действующему законодательству, регулирующего данную сферу. После изучения заявки в мэрии она направляется в Волгоградскую городскую думу. Решение об организации муниципально-частного партнерства примут депутаты. В случае получения согласия депутатов гордумы на организацию концессий в сфере школьного питания в администрации города уже более детально проработают нюансы проекта соглашения, которые касаются сроков реализации партнерства, перечня передаваемых для модернизации концессионеру объектов недвижимости и т.д.
Между тем, учредителем ООО «Школьное кафе» является ООО «Виво Маркет» - один из операторов школьного питания в Волгограде, который уже работает в образовательных учреждениях пяти районов Волгограда.
Напомним, в Волгограде в настоящее время работают три организации в сфере муниципально-частного партнерства. Это ООО "Концессии водоснабжения", ООО "Концессии теплоснабжения" и ООО "Светосервис-Волгоград".
Реклама
Три четверти потребкредитов в Поволжском банке Сбербанка оформляются онлайн21.01.2021 15:48
Экономика 21.01.2021 15:48
ВТБ в Волгоградской области выдал более 1 млрд рублей по ипотеке с господдержкой21.01.2021 14:43
Экономика 21.01.2021 14:43
Банк «Открытие» предоставил мезонинное финансирование группе «ГОТЭК»21.01.2021 13:11
Экономика 21.01.2021 13:11
Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в 2020 году21.01.2021 11:54
Экономика 21.01.2021 11:54
Губернатор призвал заводы Волгоградской области быть ближе к природе21.01.2021 10:44
Экономика 21.01.2021 10:44
Движение вверх: Волгоградстат зафиксировал новые цены на продукты21.01.2021 08:00
Экономика 21.01.2021 08:00
ВТБ: Рынок классических сбережений в России достаточно уверенно преодолел сложный и неоднозначный 2020 год20.01.2021 15:32
Экономика 20.01.2021 15:32
Банк «Открытие» внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества20.01.2021 12:04
Экономика 20.01.2021 12:04
77 тысяч семей в Поволжье улучшили жилищные условия с помощью ипотеки от Сбербанка20.01.2021 10:19
Экономика 20.01.2021 10:19
Корпоративные клиенты Сбера теперь могут заниматься внешнеэкономической деятельностью с помощью мобильного приложения19.01.2021 16:55
Экономика 19.01.2021 16:55
Оплачивайте счета за электроэнергию с помощью Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay без комиссии19.01.2021 15:37
Экономика 19.01.2021 15:37
Треть всех переводов клиенты ВТБ совершают через СБП19.01.2021 11:07
Экономика 19.01.2021 11:07
В Волгограде последнее авто завода-банкрота ушло с молотка19.01.2021 09:05
Экономика 19.01.2021 09:05
Сбербанк зафиксировал в 2020 году рост объема средств на счетах клиентов18.01.2021 14:22
Экономика 18.01.2021 14:22
ВТБ увеличивает лимиты на переводы через СБП18.01.2021 12:11
Экономика 18.01.2021 12:11
Реклама